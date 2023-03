OM : De Bono explique pourquoi la trêve internationale va faire du bien !

Après le précieux succès obtenu à Reims dimanche (1-2), plusieurs joueurs ont retrouvé leurs sélections nationales ce lundi. Pour Jean-Charles De Bono, la trêve internationale arrive à point nommé et va permettre aux joueurs de récupérer.

Avant de reprendre les hostilités en championnat, plusieurs joueurs ont rejoint ce lundi leurs sélections nationales respectives. C’est notamment le cas de Jordan Veretout et Sead Kolasinac, respectivement sélectionné avec la France et la Bosnie-Herzégovine. Selon Jean-Charles De Bono, cette coupure internationale de près de 15 jours va permettre aux joueurs sélectionnés et à ceux restés à Marseille de récupérer en vue du sprint final qui les attend en championnat avec l’OM.

Les joueurs vont pouvoir récupérer

« Les joueurs vont en équipes nationales. Pourquoi cela va faire du bien au club ? Premièrement, tu finis par une bonne performance à Reims. Tu gagnes, tu doubles Lens et tu redeviens deuxième au classement. Deuxièmement, cela va apporter de l’oxygène aux joueurs sélectionnés. Ils vont voir autre chose, les entraînements sont différents. Ce sont deux matchs importants de qualification, il y a un groupe assez large de 23 joueurs. Il y en a qui vont jouer, d’autres non. Ils ne vont pas partir en délicatesse. En ce moment, tous les feux sont au vert à l’OM. Les efforts que l’on demande en équipe nationale et à Marseille avec Tudor sont différents. Le système de Tudor est très exigeant. Il faut être à 200% à chaque match. En équipe nationale, ce n’est pas la même chose. Il est possible que les joueurs ne jouent qu’une mi-temps voire quelques minutes pendant la période internationale. Pendant ce stage, il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir récupérer, que ce soit les internationaux ou les joueurs qui restent à Marseille. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)

