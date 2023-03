OM – Stéphane Guy : Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Stéphane Guy est revenu sur la prestation d’Alexis Sanchez face à Reims ce dimanche soir à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. L’attaquant international chilien a inscrit un doublé.

Les olympiens se sont imposés (1-2) en déplacement à Reims hier soir. Alexis Sanchez a réalisé un doublé dont un but sur un coup franc direct somptueux. Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, Stéphane Guy a donné son sentiment sur le niveau de l’ancien joueur d’Arsenal.

🗣️💬 « C’est génial pour l’OM et surtout pour la Ligue 1 ! » 🔵⚪️ @FlorentGautreau félicite l’OM pour le pari Alexis Sanchez pic.twitter.com/HCoilBzQlP — After Foot RMC (@AfterRMC) March 19, 2023

En Angleterre, Sanchez avait quand même un autre niveau… Stephane Guy

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose » Stéphane Guy – Source RMC Sport