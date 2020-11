OM – De Bono : « La colère de Villas-Boas, je la comprend ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient en profondeur sur le coup de sang d’André Villas Boas après la victoire de l’OM à Strasbourg face aux journalistes. Notre consultant, et ancien joueur de de l’Olympique de Marseille, Jean Charles de Bono, peut comprendre la vive réaction du coach olympien qui est sous pression depuis quelques semaines.

L’entraineur de l‘Olympique de Marseille, André Villas-Boas est sous pression depuis plusieurs semaines notamment à cause de la campagne de Ligue des champions catastrophique du club marseillais. Ce dernier a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre face aux critiques des journalistes sur le jeu pratiqué par son équipe. Dans le dernier numéro de notre talkshow Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono explique pour il peut comprendre le technicien portugais.

la question de trop qui l’a fait bondir

» Il avait une grosse pression depuis les matchs de ligue des champions notamment. Il est conscient que son équipe ne joue pas bien. Il n’y a pas de jeu qu’il aimerait voir. On lui est tombé dessus depuis un bon moment, notamment parce qu’il défend ses joueurs. Il a tout pris sur ses épaules. Il avait l’opportunité de rappeler que l’OM, même en jouant mal, était toujours bien positionné en championnat. C’est surtout ça qui l’agace, et je peux le comprendre. Quand on est entraineur et que l’on a des résultats, même si l’on ne joue pas bien, et que l’on te tombe dessous à chaque conférence de presse, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses… jusque’à la question de trop qui l’a fait bondir. »

Jean Charles de Bono – Source : DFM (09/11/2020)

