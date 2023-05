OM – De Bono: « La différence avec Lens se fera dans les 2 prochains matchs »

Dans DFM, Jean-Charles De Bono explique que la course à la deuxième place entre Lens et l’OM se jouera sur les deux prochaines rencontres.

Après la défaite à Lens (2-1), l’Olympique de Marseille se classe désormais troisième à deux longueurs des Sang et Or. Les joueurs de Tudor n’ont plus leur destin en main et devront compter sur un faux pas des Nordistes pour récupérer la deuxième place directement qualificative pour la C1. À quatre journée de la fin du championnat, Lens semble bénéficier d’un calendrier plus favorable que l’OM. Les lensois recevront Reims et Ajaccio et se déplaceront à Lorient et Auxerre. Les olympiens de leurs côtés vont affronter Angers, Lille, Brest et Ajaccio.

Ça ne sera pas si facile pour Lens

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estime que tout se jouera lors des deux prochaines journées : « La différence entre Lens et Marseille se fera dans les deux matchs à venir. On ne parle pas de goal average même si Lens a quelques buts de plus que l’OM. Il va falloir faire attention à ça, si tu joues la deuxième place en fonction de la différence de but, c’est un point de plus. L’Olympique de Marseille a l’opportunité de jouer contre des équipes avec des défenses assez faciles à manœuvrer. Lens va jouer Reims avec une grosse défense, des attaquants qui marquent des buts. Les rémois jouent à l’extérieur, ils sont sauvés et seront totalement libérés. Ça ne sera pas si facile que ça. Ils peuvent laisser beaucoup d’énergie. »

Attention quand tu es dans la position du chassé

Dans le Super Moscato Show, l’ex olympien Éric Di Méco met en garde les Nordistes sur le fait d’être devenu le « chassé » : « Oui factuellement, tu gagnes un match sur deux et tu finis troisième. Après Lens, même s’ils ont fait le plus dur, ils restent chassés. Quand tu tombes dans un match où tu n’arrives pas à marquer et où tu es obligé de gagner sinon tu peux te faire rattraper. Et recevoir Reims ou aller à Lorient ce n’est pas facile. On présentait ce Lens-OM comme une finale, mais attention quand tu es le chassé et plus le chasseur. L’OM avait perdu des points dans cette situation.«