OM : De Bono l’assure, ce joueur marseillais « va exploser »

La saison dernière, il s’est imposée comme l’une des révélations en attaque avec huit buts et trois passes décisives. Le mercato estival et l’arrivée d’Igor Tudor a changé la donne pour de nombreux joueurs dont Bamba Dieng.

Avec l’arrivée de Luis Suarez dans les rangs marseillais, Bamba Dieng est encore descendu d’un cran dans la hiérarchie des attaquants. Igor Tudor a préféré le colombien au sénégalais, une situation dont ce dernier a beaucoup souffert.

Plusieurs clubs ont voulu profiter de la situation pour s’attacher ses services comme l’OGC Nice. Un prêt avec option d’achat qui a été avorté au dernier moment à cause d’un problème lors de la visite médicale.

Bamba Dieng revient de loin et a donc tout recommencé de zéro à l’OM cette saison, un état d’esprit que Jean-Charles de Bono et Nicolas Filhol tiennent à saluer dans l’émission Débat Foot Marseille

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit « on lui a fait la misère ». Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire. Donc maintenant attendons. Moi je le défend parce que je sais comment ça se passe dans un club, je l’ai vécu. Mais Dieng il démontre une certaine mentalité irréprochable, et ça j’aime parce qu’on pourra dire ce qu’on veut mais ce joueur là dans la mentalité, dans l’esprit, tu n’a rien à lui reprocher. Donc quand t’as rien a lui reprocher, ça veut dire qu’à un moment donné, il va exploser. En plus c’est pas un joueur qui te coûte des centaines de milliers d’euros donc tu peux le conserver jusqu’à la fin de l’année en le faisant jouer. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022« Il faut qu’il joue, mais est-ce que ça passe pas par un changement de poste avec Sanchez un peu plus bas et Harit qui est blessé jusqu’à la fin de la saison. A signaler quand même qu’il a fait la Coupe du Monde avec le Sénégal et qu’il a marqué un but. C’est un jeune joueur, un vrai potentiel. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

Pour revoir ce DFM en intégralité : Mercato OM : CR7 contacté? Le feuilleton GERSON, Amrabat / Ounahi trop CHER? DIENG, SANCHEZ, SUAREZ

