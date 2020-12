OM : De loin le Marseillais le plus dangereux et le plus impliqué !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Angers (2-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet était titulaire lors de cette rencontre. Il a été le meilleur marseillais lors de cette soirée compliquée pour le club olympien.

L’OM a concédé une défaite contre le SCO Angers (2-1) ce mercredi en Ligue 1. Comme après chaque match de l’Olympique de Marseille, la rédaction de Football Club de Marseille juge la prestation individuelle des olympiens. Retrouvez ci-dessous la note et l’appréciation de Di mitre Payet pour cette rencontre.

La note et l’appréciation de Dimitri Payet :

D. Payet : 5/10

De loin le Marseillais le plus dangereux et le plus impliqué !

Alors oui, il ne convertit pas un penalty (70′) mais il se rattrape quelques minutes plus tard en offrant un caviar à Rongier (75′) et est tout près de récidiver dans les arrêts de jeu de la rencontre avec un corner déposé sur la tête d’Aké à deux mètres des cages (90+4′). Il a cherché à créer des choses mais n’a pas été aidé par l’apathie de ses partenaires offensifs (Cuisance, Germain, Benedetto). Il a donc souvent tenté des exploits individuels à l’image de ce centre-tir à la 5′ ou cette bonne frappe juste au dessus à la 64′. Beaucoup ne retiendront sans doute que son penalty manqué et c’est bien dommage, car il y avait bien plus dans sa prestation…