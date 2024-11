OM : De Zerbi a ce défenseur de le collimateur !

Lilian Brassier, recruté par l’OM lors du dernier mercato estival dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’environ 12 millions d’euros, traverse des débuts difficiles sous la direction de Roberto De Zerbi. Bien que le défenseur central ait disputé neuf matchs depuis le début de la saison 2024-2025, dont sept comme titulaire, son intégration au sein de l’équipe marseillaise est compliquée…

Selon les déclarations de Florent Germain sur BFM Marseille, Roberto De Zerbi n’est pas pleinement convaincu par les prestations de Lilian Brassier, notamment en ce qui concerne sa gestion du ballon. « À chaque fois que Brassier avait le ballon, De Zerbi se retournait vers le staff en disant : ‘Vous avez vu…‘ », a rapporté le journaliste de RMC. Le coach italien, réputé pour son obsession du détail, aurait exprimé sa frustration concernant la lenteur de jeu de Brassier, qui ne semble pas répondre au rythme de jeu exigé par l’entraîneur. Ce dernier attend de ses défenseurs centraux une prise de balle plus rapide et une circulation du ballon plus fluide, comme en témoigne l’entrée en jeu de Geoffrey Kondogbia, qui a immédiatement imposé un rythme différent.

⚽ « On a un joueur totalement en manque de confiance »#VirageMarseille revient sur l’erreur de Lilian Brassier lors du match OM-Auxerre, et la pression de De Zerbi sur le joueur pic.twitter.com/m8RFaHBCCf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) November 11, 2024



Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, a confirmé cette tension entre le défenseur et son entraîneur : « On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent. » Cette situation laisse entrevoir des doutes sur l’avenir de Brassier au sein du système tactique de l’OM.

De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent

Lilian Brassier, qui a joué neuf matchs depuis le début de la saison, a été titularisé à sept reprises, mais seulement quatre fois au poste de défenseur central, ses autres apparitions ayant été faites dans des rôles plus excentrés à gauche. Ce manque de stabilité dans son positionnement illustre les hésitations de Roberto De Zerbi à le considérer comme un titulaire indiscutable dans l’axe de la défense.

Brassier doit prouver sa valeur à l’OM

Face à cette situation délicate, Lilian Brassier va devoir redoubler d’efforts pour convaincre Roberto De Zerbi de sa place dans le onze de départ. Si le défenseur veut vraiment s’imposer à l’OM, il devra travailler sur sa gestion du ballon et améliorer sa réactivité pour correspondre aux exigences du coach italien. En attendant, son avenir au club pourrait dépendre de sa capacité à s’adapter aux attentes tactiques du coach.