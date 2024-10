OM : De Zerbi ball… entre impatience et confiance !

L’Olympique de Marseille traverse une période charnière, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, entraîneur au style de jeu séduisant mais exigeant. Alors que les promesses d’un football flamboyant se dessinent, les premiers mois de cette collaboration sont marqués par une difficulté à mettre en place le jeu de position, exacerbés par des absences cruciales en défense.

Les blessures de Quentin Merlin et de Léonardo Balerdi (ajouté à sa suspension) pèsent lourdement sur la dynamique de l’équipe. Ces deux joueurs, clés dans le dispositif défensif, ont laissé un vide difficile à combler, entraînant une instabilité qui fragilise l’ensemble du collectif. Sans une défense solide, il est ardu pour De Zerbi d’instaurer son jeu de possession et de mouvement. Les automatismes, fondamentaux pour sa philosophie, peinent à se développer dans ce contexte.

L’impatience des supporters, qui aspirent à des résultats rapides, est compréhensible. L’OM, avec son riche palmarès et ses ambitions élevées, exige des victoires. Cependant, il est essentiel de rappeler que De Zerbi a démontré par le passé sa capacité à transformer des projets incertains en succès tangibles. Sa méthode nécessite du temps pour être assimilée par l’ensemble du groupe.

Se relancer avec Rabiot, Balerdi et Merlin

Dans ce contexte, chaque match devient une étape cruciale vers la consolidation d’un collectif en construction. La défaite concédée à Strasbourg, pus le triste match nul face à Angers au Vélodrome ont été une déception après un début de saison réussi en termes de résultats.

L’OM doit naviguer entre impatience et confiance. Roberto De Zerbi est ici pour bâtir, et bien que le chemin soit semé d’embûches, les promesses d’un futur radieux peuvent émerger. Accorder du temps à cet entraîneur pour façonner son projet est essentiel. L’incorporation de Rabiot, le retour de Balerdi et celui annoncé de Merlin vont stabiliser ce collectif qui a besoin de vécu commun pour se construire.

En somme, l’Olympique de Marseille est à un tournant. Avec les bons ajustements et le soutien indéfectible de ses supporters, l’avenir pourrait être brillant sous la direction de De Zerbi. Une période de transition difficile peut ouvrir la voie à un jeu de qualité et des victoires, tant attendu par tous les amoureux du football. Le déplacement à Montpellier ce dimanche sera une répétition primordiale avant le choc face au PSG la semaine suivante…