OM : « De Zerbi c’est un sans-faute total »

Arrivé cet été en provenance de Brighton, Roberto De Zerbi a convaincu une grande partie du foot français en 3 matchs. Comme Jérôme Rothen par exemple…

Depuis sa signature cet été, Roberto De Zerbi en a convaincu plus d’un. Entre ses discours et ses tactiques, beaucoup sont montés dans le train RDZ, et son adepte du De Zerbi ball. Comme Jérôme Rothen qui exprime sa satisfaction du technicien italien dans Rothen s’enflamme. « J’aime bien le discours de De Zerbi, je trouve que depuis qu’il a signé c’est un sans-faute total de sa part en termes de communication et dans les actes. Tout ce qu’il a mis en place, tout ce qu’il dit, j’aime ces gens-là qui amènent les joueurs. Je pense que c’est quelqu’un de très franc, mais qui arrive à emmener son groupe, ses joueurs. C’est le meilleur moyen pour arriver à tirer le maximum des joueurs. Il a dû lui parler plein de fois pour lui expliquer, et je suis sûr que Wahi va être remonté un max demain et aura envie de marquer. S’il rate demain parce que ça arrive, il se fera siffler et ça le touchera certainement moins. Parce que le discours de De Zerbi avec lui a été honnête mais surtout vrai. », a déclaré l’ancien joueur monégasque.

