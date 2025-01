OM : De Zerbi compte sur ce jeune attaquant de 17 ans !

Roberto De Zerbi a exprimé sa confiance en Robinio Vaz, jeune attaquant de 17 ans, qu’il considère comme un joueur prometteur et fort, soulignant l’importance de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler pour progresser. Le coach de l’OM a précisé qu’il n’hésitait pas à donner du temps de jeu aux jeunes joueurs déterminés, comme Vaz, et qu’il était fier de les voir évoluer en équipe première.

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a exprimé son enthousiasme pour le jeune attaquant de 17 ans, Robinio Vaz, auteur de ses débuts en équipe première lors du match de Coupe de France contre Lille. Le coach de l’OM a souligné les qualités exceptionnelles de l’attaquant, tout en insistant sur l’importance de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler dur pour progresser.

Vaz est un joueur vraiment fort. Il faut qu’il garde la tête sur les épaules

« Robinio Vaz est un joueur vraiment fort. Il doit garder la tête sur les épaules et ne pas oublier qu’il faut toujours travailler pour s’améliorer », a déclaré De Zerbi. Le coach a aussi précisé qu’il n’hésitait pas à offrir du temps de jeu aux jeunes talents qui montrent de l’ambition et de la détermination. « Les jeunes, s’ils sont forts, je les fais jouer. Des bouts de matchs, mais ça ne dérange pas. J’aime bien ça », a-t-il ajouté. Roberto De Zerbi a exprimé sa fierté de voir des joueurs comme Vaz, dotés d’une telle envie et d’une telle faim de réussir, faire leurs premiers pas en équipe première. Cette déclaration témoigne de la confiance croissante du coach envers ses jeunes joueurs, et il est clair que Vaz pourrait avoir un rôle à jouer dans l’avenir de l’OM, à condition de continuer à travailler et à progresser.