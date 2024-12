OM – De Zerbi encore furieux contre l’arbitrage !

Roberto De Zerbi s’est exprimé après le match nul contre Lille en conférence de presse. Le technicien italien fustige une nouvelle fois sévèrement l’arbitrage de Willy Delajod.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec au Vélodrome par les dogues lillois (1-1) après un but inscrit en toute fin de match par Diakité (86ème), qui aurait peut-être du être exclu quelques minutes auparavant. Un match rempli de décisions arbitrales controversées qui n’a donc pas manqué de faire réagir le technicien lombard.

« Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match ! »

Roberto De Zerbi a donner son avis sur l’arbitrage du jour sans mâcher ses mots :

« Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match, qu’il ne l’a jamais eu en main (…) Sur le but lillois, il y a un bloc évident sur Leonardo Balerdi. Et je pense qu’il y a penalty pour une faute sur Jonathan Rowe (…) Un match Marseille-Lille aurait mérité une meilleure direction. L’arbitrage ne m’a pas plu aujourd’hui, même si tout le monde se trompe et moi le premier. Mais il y a eu beaucoup d’épisodes qui ne m’ont pas plu.« , a-t-il ajouté.

