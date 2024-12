OM : De Zerbi envoie un gros message à ces 5 joueurs pour la seconde partie de saison !

L’Olympique de Marseille a conclu l’année 2024 de manière impressionnante en s’imposant 0-4 contre Saint-Étienne en Coupe de France. Si la victoire est nette, Roberto De Zerbi a aussi profité de l’occasion pour faire passer un message à cinq de ses joueurs…

Le coach marseillais a d’abord salué la performance de ses joueurs en première mi-temps, où l’OM a dominé l’ASSE de manière assez nette. « On a fait une très bonne première mi-temps, on aurait pu marquer encore plus de buts », a-t-il déclaré. Cependant, De Zerbi n’a pas manqué de souligner qu’en seconde période, son équipe a relâché un peu son intensité, offrant deux occasions à Saint-Étienne qui auraient pu changer la donne. « C’était un peu stupide », a-t-il admis, tout en restant satisfait du résultat final.

Une première mi-temps maîtrisée, mais des ajustements nécessaires

L’entraîneur a rappelé que la Coupe de France reste une compétition importante pour lui, au même titre que le championnat. « Il n’y a pas de différence, toutes les compétitions sont importantes. On affronte tous les matches pour les gagner », a-t-il insisté, affichant ainsi son ambition de viser haut dans toutes les compétitions.

Les cinq joueurs sous haute surveillance

Malgré la victoire, De Zerbi a aussi exprimé des attentes plus élevées envers certains joueurs de son effectif. « J’aimerais que Koné, Wahi, Rowe, Brassier ou Cornelius aient une meilleure compréhension du jeu. »

Ismael Koné, milieu de terrain canadien, est l’un de ceux qui doivent encore affiner leur jeu. Bien qu’il ait montré des qualités prometteuses, De Zerbi souhaite que Koné développe une meilleure gestion du tempo et une plus grande influence dans l’équilibre de l’équipe au milieu de terrain.

Elye Wahi, l’attaquant français, fait également partie des joueurs qui doivent progresser. Malgré son potentiel offensif évident, l’entraîneur souhaite qu’il améliore ses déplacements et ses choix dans les derniers mètres, afin d’être encore plus décisif.

Jonathan Rowe, ailier anglais, est un autre joueur qui a impressionné par sa vivacité, mais De Zerbi attend davantage de lui en termes de prise de décision.

Lilian Brassier, défenseur central, doit également progresser. Bien que solide défensivement, De Zerbi attend de lui une meilleure lecture des phases de jeu et un peu plus de calme dans les moments de pression, notamment lors des transitions et lorsqu’il faut relancer proprement le ballon.

Enfin, Derek Cornelius, défenseur central canadien, est aussi un joueur qui doit progresser dans sa compréhension tactique. De Zerbi espère qu’il gagnera en maturité, notamment dans son jeu aérien et sa gestion des duels défensifs.

L’ambition intacte de l’OM

En dépit de ses attentes élevées, De Zerbi a aussi souligné la progression de son équipe. « Si on regarde nos derniers résultats, on peut être satisfait et je suis fier de mes joueurs », a-t-il déclaré après la victoire. Toutefois, l’entraîneur sait que l’OM doit encore évoluer et que ces cinq joueurs doivent franchir un nouveau palier pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs ambitieux.

Le travail de De Zerbi semble porter ses fruits, mais l’entraîneur continue de viser la perfection. En s’appuyant sur une équipe solide et un groupe en constante évolution, l’OM peut s’attendre à un mois de janvier décisif, où ces joueurs devront faire leurs preuves pour continuer à briller.