OM : De Zerbi fait admirer ses beaux restes de joueur à l’entraînement !

Ancien joueur de foot, Roberto De Zerbi n’hésite pas à prendre part aux entraînements avec ses joueurs. Réputé pour son amour du football et pour la sophistication de ses séances, des premières images de sa façon de travailler sont sorties depuis son arrivée à l’OM.

L’OM de De Zerbi risque de faire beaucoup de mal aux équipes adverses. Réputé pour son amour du beau jeu à la manière d’un Pep Guardiola ou d’un Marcelo Bielsa, l’ancien joueur de football italien a souhaité conserver cette passion avec lui en tant qu’entraîneur. Un amour pour le football que l’ancien coach de Brighton souhaite transmettre lors de ses séances d’entraînements à ses joueurs.

De Zerbi, un entraîneur pas comme les autres

Quand 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 se mêle au toro pendant l’entraînement du jour 👀 pic.twitter.com/rus6TgdIS3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2024

©️ 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pic.twitter.com/BS9A83kF78 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

Plusieurs séquences sont sorties depuis que l’OM a entamé sa pré saison et retrouvé les terrains de foot. Taquin avec son staff et n’hésitant pas à prendre part aux séquences de « toro », ce fameux exercice de rapidité et de précision, l’amour pour le football de De Zerbi ne fait aucun doute. Un mariage parfait avec l’esprit OM qui pourrait atteindre son apogée lors des premiers matchs au Vélodrome, où la fusion avec le public risque d’être total.

🎥 Top départ de la 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 sous les ordres de notre nouveau coach 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 🇮🇹 pic.twitter.com/Q32vItbcEE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

