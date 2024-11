OM : Ismaël Koné, dans le dur…

Ismaël Koné, recrue canadienne de l’Olympique de Marseille, peine à répondre aux attentes après un début de saison marqué par des blessures et un temps de jeu limité en Ligue 1. Malgré son potentiel évident, il doit encore s’adapter au rôle offensif que lui impose son entraîneur, Roberto De Zerbi, pour retrouver sa place dans l’équipe.

Ismaël Koné peine à justifier les attentes suscitées par son transfert de 12 millions d’euros en provenance de Watford cet été. Malgré un début prometteur, marqué par un magnifique but en amical contre Bradford, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas su enchaîner les bonnes performances en Ligue 1. Des blessures à répétition, notamment des entorses aux deux chevilles, et une préparation perturbée par sa participation à la Copa America, ont limité son temps de jeu à seulement 316 minutes en championnat, sans buts ni passes décisives.

Koné, débuts tronqués par les blessures

La Provence, consacre un article ce matin aux début difficiles du milieu de terrain. Au fil des semaines, Koné a perdu sa place dans la hiérarchie des milieux de terrain marseillais, se retrouvant même derrière Bilal Nadir récemment revenu de blessure, lors du match contre Lens, où il est resté sur le banc pendant toute la rencontre. L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a exprimé son mécontentement à l’égard de son joueur, dont il attend plus de personnalité sur le terrain. Le potentiel de Koné est indéniable, mais son investissement reste insuffisant, notamment en raison de ses difficultés d’adaptation à un rôle plus offensif, qu’il n’a que rarement occupé.



Les proches de Koné insistent sur le fait qu’il est encore en phase d’adaptation au système de jeu de De Zerbi. Habitué à jouer plus bas, pour casser les lignes et récupérer des ballons, Koné doit désormais évoluer dans un rôle plus avancé, avec des prises de décision plus rapides dans des espaces réduits. Son coéquipier Adrien Rabiot l’encourage à redoubler d’efforts et à suivre les consignes de l’entraîneur pour exploiter pleinement son potentiel.

Malgré les critiques, l’assurance naturelle de Koné, parfois perçue comme de la nonchalance, reste un atout dans sa quête de retrouver une place de titulaire au sein de l’OM. Le jeune milieu reste confiant en sa capacité à s’imposer, mais il doit désormais transformer cette confiance en performances concrètes sur le terrain pour retrouver son meilleur niveau.