OM : De Zerbi loin du départ ?

Ce vendredi soir, l’OM de Roberto De Zerbi a enchaîné une seconde grosse contre performance de suite à domicile contre Auxerre (1-3) et n’est plus que troisième du championnat après la victoire de Monaco face à Strasbourg ce samedi (1-3).

Des contres performances à domicile répétées qui agacent très fortement Roberto De Zerbi à tel point que ce dernier a même déclaré, en conférence de presse d’après match, qu’il avait proposé à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de résilier son contrat : » Je suis venu à Marseille pour le Vélodrome, pour jouer au Vélodrome. Je l’ai dit à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria, si je suis le problème je suis prêt à partir, je laisse l’argent et je rompt mon contrat ! ».

» Si je suis le problème, je suis prêt à partir » La réaction sans équivoque de Roberto de Zerbi après la défaire de l’OM à domicile contre l’Aja (1-3) pic.twitter.com/LZ29g3U7vH — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2024

Des déclaration à chaud et certainement sous le coup de l’émotion pour le technicien qui ne devrait pas entrainer son départ de la cité phocéenne. La Provence nous apprend dans son édition du jour que l’Italien n’aurait en effet, aucune intention de quitter le club et que Medhi Benatia l’aurait même conforté dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Une situation qui donc, n’inquiète pour l’instant pas plus que ça les dirigeants marseillais qui font encore totalement confiance en la capacité de l’ancien coach de Brighton à trouver une solution.

