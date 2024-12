OM : De Zerbi rend hommage à Maupay

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. L’entraineur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi a mis en avant le rôle fondamental de son attaquant Neal Maupay.

L’Olympique de Marseille a décroché une victoire convaincante (0-2) contre l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a souligné l’importance cruciale de son attaquant Neal Maupay dans ce succès.

A lire aussi : ASSE – OM (0-1) : Contrôle poitrine, reprise de volée… le superbe but de Rabiot !

Roberto De Zerbi : Neal Maupay est fondamental pour nous.

« Maupay est vraiment un exemple, sur et hors du terrain », a lancé De Zerbi en conférence de presse. « Il a énormément de qualités. C’est quelqu’un qui met beaucoup d’agressivité dans son jeu. Il est différent d’Elye Wahi. C’est plus un joueur de surface. Il attaque moins la profondeur. Wahi est un joueur tout aussi important, même si en ce moment, c’est vrai que Neal Maupay est fondamental pour nous, »a déclaré le technicien italien à l’issue de la rencontre.

L’attaquant prêté par Everton, s’est également exprimé au terme de la rencontre. Il met en avant la cohésion actuel du groupe avec l’enchainement des bons résultats : « J’ai l’impression qu’on est plus dans la maîtrise », a ainsi déclaré Neal Maupay après la victoire de l’OM à Saint-Etienne. « On est un peu mieux en place, tous sur la même longueur d’ondes. Après, le foot, ça va vite. Là, on est dans une bonne période, on enchaîne les bons résultats. Mais on a un objectif, c’est la Ligue des champions. On savoure, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut enchaîner les victoires comme ça, mais il y a un gros match qui arrive samedi (face à Lille). On va profiter sur le retour et puis dès demain, on va se remettre au travail. »

A lire aussi : Mercato OM : Rabiot invite clairement Pogba à venir jouer à l’Olympique de Marseille !