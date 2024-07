OM : De Zerbi laisse un incroyable souvenir en Italie !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après son officialisation il y a quelques jours par le club, Roberto De Zerbi est devenu le nouveau coach de l’OM. Une arrivée qui pourrait être un tournant dans l’histoire moderne de Marseille et qui marque le début d’une nouvelle ère. Le média local du club de Sassuolo, CanaleSassuolo, s’est exprimé sur son style de jeu.

De Zerbi s’est engagé à l’OM pour une durée de 3 ans, de quoi ravir tous les supporters. Passé par plusieurs clubs comme le Chakhtar ou Brighton, l’entraîneur italien s’est surtout fait remarqué pour son passage à Sassuolo, où son style de jeu offensif similaire à celui de Guardiola ou Bielsa a marqué les esprits. Un passage que le club italien et la presse locale n’ont pas oublié.

De Zerbi est un grand entraîneur

Après son passage en Serie A, Giuseppe Guarino, le directeur éditoriale du média CanaleSassuolo, s’est exprimé sur le coach italien. « Roberto De Zerbi est avant tout un grand entraîneur. Il a un jeu offensif, identitaire, volontariste, aux traits parfois spectaculaires. Il laisse une grande liberté de mouvement aux attaquants. Son jeu ne dédaigne pas l’utilisation des jeunes talents, comme par exemple Raspadori, Traoré et Locatelli mais aussi Turati à l’époque de Sassuolo. »

« Nous nous rappelons de lui avec beaucoup d’affection »

Un entraîneur qui aura marqué les esprits de par son style de jeu mais aussi par ses résultats. « Il réussit à motiver au mieux ses équipes et ici, à Sassuolo, nous nous rappelons tous de lui avec beaucoup d’affection pour les résultats obtenus, en particulier à sa dernière année, lorsqu’il n’a pas manqué la qualification européenne pour une différence d’un seul but. » Plus qu’à attendre la première journée de championnat pour pouvoir admirer le football de De Zerbi.