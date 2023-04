OM : Déjà deux absents confirmés pour le match face à Lyon !

L’Olympique de Marseille va affronter Lyon après la rencontre face à Troyes qui aura lieu ce dimanche. La Commission a suspendu un Lyonnais pour cette rencontre.

Dimanche 23 avril, l’Olympique de Marseille va affronter Lyon pour l’Olympico au Groupama Stadium. Pour cette rencontre, Leonardo Balerdi sera suspendu après l’obtention de 3 cartons jaunes en 10 rencontres alors qu’il revient tout juste de suspension pour un carton rouge.

Kumbedi suspendu pour le match face à l’OM

Le défenseur argentin ne sera pas le seul joueur absent pour ce match. En effet, comme la Commission de Discipline l’a confirmé ce mercredi, les Lyonnais devront également faire sans l’un de leurs éléments défensifs pour cette rencontre importante de fin de saison.

Il s’agit de Saël Kumbedi qui a gagné énormément de temps de jeu ces dernières semaines grâce à la grosse blessure de Malo Gusto en février dernier. Le jeune joueur de 18 ans sera suspendu pour ce choc. Laurent Blanc devra trouver d’autres solutions à ce poste afin de bloquer le côté gauche de l’OM.

🔴 Habib Diallo, Branco van den Boomen, Andrei Girotto… Découvrez les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du jour !https://t.co/SV4zqaveZu — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 12, 2023

J’accumule de l’expérience. Le coach me fait confiance et j’essaie de lui rendre. C’est vrai que je fais quelques erreurs, mais je fais tout pour m’améliorer, notamment à travers la vidéo. J’ai par exemple progressé dans la gestion de la profondeur et dans la distance avec mon adversaire. Aujourd’hui, je le colle plus que par le passé. (…) Le départ de Malo Gusto peut m’offrir une place de titulaire? C’est vrai, cela m’ouvre la possibilité. Mais cela concerne la saison prochaine. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin de saison actuelle. Ce qui devra arriver la saison prochaine arrivera…