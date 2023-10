OM : Déjà un indice pour Clauss face à l’Ecosse avec les Bleus

Ce mardi L’Equipe de France jouera un second match pour ce rassemblement, cette fois contre l’Ecosse en amical ! Jonathan Clauss pourrait rester sur le banc.

Interrogé par Téléfoot sur la possibilité de revoir la même équipe de Bleus face à l’Ecosse que lors du match contre les Pays-Bas, Didier Deschamps a donné quelques indices. Pour Jonathan Clauss qui a été titulaire contre les Néerlandais, sa participation semble compromise, potentiellement pour laisser du temps de jeu à Malo Gusto voire Benjamin Pavard sur le couloir droit.

« Je ne sais pas encore aujourd’hui qui jouera et qui ne jouera pas, a d’abord souligné le Bayonnais. Il faut que je vois ceux qui ont débuté et fini le match de vendredi, mais ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas la même équipe mardi. Je n’ai pas le nombre exact de changements, mais ce sera en fonction de la situation des uns des autres », a répondu Deschamps à Téléfoot.

« Face à l’Ecosse, ça ne sera pas la même équipe, ça c’est sûr (…) Et Kylian Mbappé est censé pouvoir enchaîner » Didier Deschamps parle de la rotation à venir pour le match face à l’Ecosse mardi, au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/2vEuCr9Two — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Clauss, le meilleur choix à droite

Clauss a réalisé de belles performances avec la France… Il semble être la meilleure solution à ce poste pour un apport offensif et un rendement défensif de qualité. Bixente Lizarazu l’a même expliqué au micro de Téléfoot ce dimanche.

« La qualité de débordement et de centre de Jonathan Clauss, il le démontre en Bleu et à l’OM, c’est ce qu’on attend d’un arrière latéral, explique l’ancien joueur de l’oM. Si on veut un arrière droit offensif, Clauss est le meilleur choix pour moi. »

« La qualité de débordement et de centre de Jonathan Clauss, il le démontre en Bleu et à l’OM, c’est ce qu’on attend d’un arrière latéral. Si on veut un arrière droit offensif, Clauss est le meilleur choix pour moi »@BixeLizarazu sur l’apport de Clauss chez les Bleus pic.twitter.com/KgF9RMfXcW — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Clauss a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe — Deschamps

Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a apprécié la performance de son joueur face aux Pays Bas.

💬 Didier Deschamps sur Jonathan Clauss : « Il a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe »#PBSFRA #lequipeFOOT pic.twitter.com/Cu001O5Klg — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

« Clauss est intéressant. Il a été égal à lui-même. Il est tranquille avec le ballon, même si cela commençait un peu à tirer sur les ischios-jambiers vers la fin. Il a fait pas mal d’aller-retour. Il confirme également ce qu’il a réalisé depuis le début de la saison avec Marseille. Il joue beaucoup, quasiment tous les trois jours. Il a une capacité technique, d’être présent définitivement même si aujourd’hui il n’y avait pas une énorme adversité en face de lui. C’est très positif pour lui et pour l’équipe », a constaté Deschamps.