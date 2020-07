OM: Demi-volée, frappe, dribbles… Nemanja Radonjic en feu à l’entrainement !

Dribbles, demi – volées, et gestes techniques en tout genre… L’ailier Serbe Nemanja Radonjic régale ses coéquipiers et les observateurs depuis la reprise de l’entrainement !

Particulièrement en jambes, Nemanja Radonjic enchaîne les prestations intéressantes à l’entraînement. Dans ce premier extrait vidéo publié par l’OM sur son compte Instagram, on voit « NR7 » enchaîner les gestes techniques dans un petit espace, avant de servir un coéquipier sur un plateau :

Le serbe a l’air en jambe et plein de confiance 💪🔥 #TeamOM #Radonjic (📸OM) pic.twitter.com/QkirWkhFwZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 24, 2020

En plus de sa qualité technique que nous connaissions déjà, Radonjic a aussi mit l’accent sur le travail devant le but. Et ça porte ses fruits, comme en témoigne cette magnifique demi volée :

Radonjic se régale à l’entraînement ! 🚀 #TeamOM (📸OM) pic.twitter.com/IBc1hjufIS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 24, 2020

S’il garde cette forme, le Serbe sera à suivre lors du coup d’envoi de la saison à venir. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en L1 la saison passée, Nemanja Radonjic compte bien augmenté ses stats cette année. En espérant qu’il puisse aussi régaler de cette façon le stade vélodrome en match officiel !