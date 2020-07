OM : « Radonjic, il a tout pour réussir à Marseille mais… »

Extrait de notre revue d’effectif sur les attaquants de l’Olympique de Marseille. Le cas Nemanja Radonjic est évoquée par notre équipe.

FCMarseille vous propose une revue d’effectif pour la saison 2019/2020. L’ailier serbe, Nemanja Radonjic n’a pas été tout le temps titulaire mais a marqué quelques buts important, notamment face à Brest. Jean-Charles De Bono pense que l’OM a besoin de cet attaquant à son top niveau.

Radonjic, il faut qu’il soit plus collectif — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille

