OM: Denis Balbir dénonce l’hypocrisie d’Aulas !

Alors que la crise du Coronavirus est devenue sérieuse, Jean Michel Aulas a tout de suite tenté d’en profiter pour effacer la saison ratée de son OL en proposant une saison blanche. Une attitude dénoncée par le journaliste Denis Balbir…

Suite à la réponse du président Eyraud, Jean Michel Aulas en a remis trois couches menaçant même de porter plainte pour diffamation. Une attitude que dénonce le journaliste Denis Balbir qui pense que Aulas est hypocrite sur ce sujet-là…

Si Lyon était leader, son discours serait différent– Balbir

Il s’est exprimé sur le site But Football Club:

« Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ont livré une passe d’armes. Le président de Lyon a lancé le débat sur l’éventualité d’une saison de Ligue 1 qui n’irait pas à son terme, prônant la possibilité d’une annulation pure et simple de la saison. Est-ce indécent de la part de JMA ? Je pense simplement qu’il répond à une question d’un journaliste du Monde et donne son avis. On peut être contre, comme la majorité des gens, ou même pour. Personnellement, quand je regarde le classement de Ligue 1, ça me fait sourire. On sait tous que si Jean-Michel Aulas donne cet avis-là, c’est que l’OL est mal classé. Si l’OL était leader du championnat, son discours serait différent » Denis Balbir— Source: But Football Club