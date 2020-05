OM : Départ de Zubizarreta, projet… Un proche d’André Villas-Boas charge la direction marseillaise !

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe consacre un long article sur les désaccords entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Un proche de ce dernier ne comprendrait pas l’attitude de la direction sur le dossier Zubizarreta.

Tout le monde du football s’accorde à dire que le départ d’Andoni Zubizarreta n’était pas la meilleure décision de Jacques-Henri Eyraud pour rassurer André Villas-Boas. Le coach portugais, qui avait lié son avenir au directeur sportif paraît très agacé par la situation actuelle…

pourquoi avoir acté le départ d’Andoni Zubizarreta — PROCHE D’AVB

Si bien qu’il envisagerait de quitter le club selon plusieurs médias, bien qu’il ait tenté de rassurer ses joueurs dernièrement.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe nous confirme que la réunion entre le président de l’OM et l’actuel entraîneur ne s’est pas déroulée au mieux. Un proche d’André Villas-Boas en rajoute même une couche en expliquant que le projet a totalement changé et que le message envoyé via le départ du Zubi ne lui donnerait pas envie de rester.

« Le projet n’a plus rien à voir avec celui pour lequel il s’est engagé à son arrivée, qui était un projet ambitieux, avec Andoni à ses côtés. Et si OM voulait vraiment le garder, pourquoi avoir acté le départ d’Andoni Zubizarreta? »

Un proche d’André Villas-Boas – Source : L’Equipe