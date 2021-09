OM : Des absents importants à Rennes pour le déplacement à Marseille !

L’Olympique de Marseille recevra le Stade Rennais ce dimanche après-midi à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Bruno Genesio sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre au stade Vélodrome.

Les hommes de Jorge Sampaoli vont enchaîner rapidement après la déception du match nul contre le Locomotiv Moscou en Europa Ligue. Ils affronteront le Stade Rennais dès dimanche après-midi avec pour objectif d’enchaîner une nouvelle victoire en championnat. et de rester ainsi en haut du classement de Ligue 1. Pour cela, le coach argentin devrait pouvoir compter sur Dimitri Payet et peut-être aussi Arkadiusz Milik. Le coach olympien en dira plus sur l’état de son groupe demain (samedi) en conférence de presse.

Du côté de Rennes, Bruno Genesio a fait le point sur son groupe ce vendredi. Il compte plusieurs blessés et non des moindres. Jérémy Doku est absent jusqu’à la prochaine trêve internationale. Souffrant d’une contusion à la hanche, Lovro Majer sera également forfait. Martin Terrier (genou gauche) est pour sa part incertain.

Le milieu offensif international croate Lovro Majer (23 ans) s’est engagé pour cinq ans en faveur du Stade Rennais, cet été en provenance du Dinamo Zagreb. Le montant du transfert était estimé à 12 millions d’euros plus des bonus.

Pour rappel, Jérémy Doku a rejoint Rennes l’an dernier, pour un montant estimé à 26 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de l’histoire du club.

