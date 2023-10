OM : Des absents importants côté AEK !

L’OM reçoit ce jeudi l’AEK pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Gigot, Lopez et Correa sont forfaits côté marseillais, plusieurs éléments offensifs seront aussi absents côté grec !

Voici le groupe retenu pour le déplacement de l’AEK Athènes. Matías Almeyda doit se passer des services de plusieurs joueurs importants surtout dans le secteur offensif. En effet, les attaquants Araujo et Garcia sont forfaits, tout comme le milieu offensif gauche Gacinovic.

A LIRE AUSSI : OM : Gattuso fait le point sur les blessés ! 2 forfaits au minimum

Le groupe de l’AEK face à l’OM

Gardiens :

Stankovic, Theocharis, Athanasiadis

Défenseurs :

Moukoudi, Mohammadi, Mitoglou, Rota, Vida, Hajisafi, Sidibé

Milieux :

Szymanski, Jonsson, Pineda, Galanopoulos, Mantalos

Attaquants :

Zuber, Amrabat, Ponce, Eliasson

Absents : Gacinovic, Araujo, Garcia, Pizarro, Fernandes (blessés), Callens, Van Weert, Chrysopoulos, Zini (non qualifiés)

Absences de Gacinovic, Garcia, Araujo et Ponce pour l’énorme match qui nous attend au Vel’ ce jeudi. Des absences importantes, donc. https://t.co/a7UVG2GpTb — AEK Athènes France (@AEK_France) October 24, 2023

Gattuso a insisté sur les détails et le fait de ne pas évoquer la malchance. « On va se concentrer sur le match de demain et on pensera ensuite à la suite. Il faut qu’on fasse un grand match. Je pense qu’on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain. Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000 à l’heure. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats. C’est une équipe vivante, qui n’aime pas perdre. Mais il faut améliorer ces détails, si on ne le fait pas, nous resterons des médiocres, ce n’est pas l’objectif. Il faudra être attentif aux coups de pieds arrêtés et à leur faculté à attaquer la profondeur. On doit améliorer les détails. Je ne veux pas entendre des phrases sur la malchance ou de la poisse. Sinon ça devient un alibi sans fin. On doit s’améliorer d’un point de vue tactique et technique. Je dois voir avec tous les joueurs pour voir s’ils ont tous bien mis leur maillot. C’est de ma faute. »