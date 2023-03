OM : « Des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha… »

Recrutés lors du mercato hivernal, Azzedine Ounahi et Vitinha doivent se contenter de bout de matchs depuis leurs arrivés et continuent de prendre leur mal en patience. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi estime que le recrutement des deux dernières recrues marseillaises sera bénéfique sur le long terme.

Recrutés respectivement pour 10 et 30 millions d’euros, Azzedine Ounahi et Vitinha n’ont pas encore eu l’occasion de justifier l’investissement placé en eux. Le marocain fait face à une forte concurrence au milieu de terrain. L’attaquant portugais est quant à lui contraint à un rôle de remplaçant de luxe. Sur le plateau de DFM, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi est revenu sur les premiers pas des deux joueurs. Selon lui, les deux joueurs vont continuer de gagner du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Il estime qu’en ayant recruté ses deux joueurs, Pablo Longoria prépare déjà la saison prochaine et les éventuels départs de Matteo Guendouzi et Alexis Sanchez.

À LIRE AUSSI : OM : Courbis a trouvé une bonne nouvelle pour Tudor et ses joueurs !

Ounahi est très technique, on voit qu’il a du ballon

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)