OM : Des doutes sur le niveau de Garcia ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 2-0 face à Nantes ce qui fait une troisième victoire de suite en Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Ulisses Garcia lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé son système hybride qui ressemble à un 4-2-2-2… Cette fois Iliman Ndiaye n’a pas été en vue, l’international sénégalais comme d’autres doit faire avec un gros enchainement de matches. Pour autant, l’OM a ouvert le score suite à un bon centre à ras de terre de Sarr, mal maitrisé par Lafont, Aubameyang est à l’affût pour ouvrir le score (1-0 / 17′). L’OM n’est pas ultra dominateur et a bien du mal à faire la différence sur les côté face à cette défense à 5. Nantes se montre dangereux grâce à la vitesse de Simon sur son côté droit, Cozza ratant un grosse opportunité et Pau Lopez étant décisif sur une frappe de Sissoko. La seconde période va être encore plus complexe, Nantes va changer de système et presser très haut. Les maseillais vont subir se montrant incapables de bien sortir le ballon. Après plusieurs situations chaudes, Kondogbia va trouver Aubameyang dans la profondeur, l’attaquant va conclure en deux fois et permettre à l’OM de s’imposer, dans la douleur (2-0 /79′).

A lire : OM : Gasset donne des nouvelles de Clauss, absent face à Nantes !

A lire : OM-NANTES (2-0) : « C’EST HONTEUX, SCANDALEUX »

La note de Ulisses Garcia : 5/10

Son appréciation

Des doutes sur le niveau de Garcia ?

Aligné à droite pour faire souffler Merlin, la recrue hivernale a eu du mal à exister. Souvent hésitant, il n’a pas pesé offensivement mis à part une frappe contrée par Aubameyang. Il n’a pas été sollicité sur son côté car Nantes a surtout attaquant à gauche avec la percussion de Simon. Il a semblait souffir avant d’être remplacé par le titulaire. Une prestation trop neutre et qui pose question…

Les notes des médias