Mercato OM : Des grands clubs européens sur Saliba ?

Auteur d’une saison remarquable sous le maillot phocéen, William Saliba explose aux yeux du grand public cette année. De retour à Londres dès cet été, il sera très difficile pour les marseillais de le retenir, surtout que d’après La Provence, de grands clubs européens seraient rentrés dans la danse pour le défenseur de 21 ans.

Il est l’une des révélations de la Ligue 1 Uber Eats cette saison. Impressionnant avec l’OM, William Saliba réalise sans doute la meilleure année de sa carrière. 50 matchs disputés avec les couleurs olympiennes, une première sélection en Équipe de France et une nomination aux trophées UNFP dans la catégories des meilleurs espoirs. Une saison plus que pleine pour l’ancien stéphanois qui a débarqué à Marseille en prêt l’été dernier en provenance d’Arsenal. Avec une côte qui monte en flèche et pas d’option d’achat dans son prêt, Saliba devrait être rapatrié à Londres dès la fin de son aventure olympienne. Si il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait que ce soit chez les Gunners ou ailleurs, une chose est certaine : il sera très difficile pour le club de Frank McCourt de le conserver.

Suspendu contre Strasbourg, le défenseur mettra un terme à son aventure à l’OM à Rennes. De manière définitive ? #MercatOM #TeamOM #SRFCOM https://t.co/J3pu4K0reG — La Provence OM (@OMLaProvence) May 13, 2022

Du très beau monde sur lui !

D’après les informations du quotidien régional La Provence, la lutte pour arracher la signature de William Saliba la saison prochaine va être très intense. Si Arsenal n’a pas exclu la possibilité de le faire rentrer dans l’équipe, les anglais pourraient également être tentés de vendre Saliba au prix coutant et de réaliser une belle plus value pour celui qu’ils ont acheté 30 millions à l’été 2019. Pour cela, les Gunners ne devraient pas manquer de propositions. l’Atlético de Madrid et Naples seraient sur les rangs pour l’international Français et l’AC Milan aurait pris également des renseignements. Une concurrence de haut standing pour l’OM qui aura bien du mal à s’aligner face aux puissances financières de ces clubs.

Sampaoli veut le conserver mais …

À l’image de ses supporters, Jorge Sampaoli qui a accordé sa confiance à Saliba tout au long de l’année, souhaite conserver le natif de Bondy pour la saison prochaine. Néanmoins, le coach argentin est conscient que la lutte sera compliquée et que plusieurs paramètres dépendront d’un retour de l’ancien niçois. Des paramètres qu’il ne contrôle pas du tout comme il a expliqué en conférence de presse hier après-midi :

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022