OM : Pau Lopez / Mandanda, la mise au point de Sampaoli !

En conférence de presse ce jeudi, l’entraineur de l’olympique de Marseille a expliqué son choix de titulariser Steve Mandanda lors du dernier match de Ligue face à Lorient.

L’Olympique de Marseille disputera un match capital contre Rennes samedi soir. Interrogé en conférence de presse sur la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda , Jorge Sampaoli a expliqué son choix de titulariser ce dernier face à Lorient dimanche dernier en Ligue 1.

Ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants – Sampaoli

« C’est lié à l’aspect de leadership, des besoins sur le moment… Pau Lopez a fait une grande saison c’est pour ça qu’il est nominé au trophée UNFP. Mandanda ou Pau Lopez, ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse (13/05/2022)A lire aussi :

L’entraîneur argentin avait déjà évoqué l’importance de Steve Mandanda il y a plusieurs semaines lorsque Pau Lopez était toujours le titulaire en Ligue 1. Il savait qu’il pouvait compter sur 2 gardiens de haut niveau et a toujours tressé les louages de la légende olympienne. L’ancien sélectionneur argentin lui avait une fois de plus rendu hommage.

« C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)

