OM : Des grosses tensions entre supporters marseillais et du PAOK?

L’Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique ce jeudi à 21h pour les quarts de finale de Conference League. Malgré l’interdiction, des supporters grecs seraient arrivés à Marseille et des tensions auraient eu lieu avec les groupes marseillais !

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique pour les 1/4 de finale aller de Conférence League. Pour cette rencontre, les supporters grecques ne sont pas autorisés à faire le déplacement au Vélodrome afin de supporter leur équipe.

Les supporters grecs bloqués dans leur hôtel

Selon les informations de RMC Sport, ces derniers ont totalement bravé l’interdiction. Les groupes marseillais les auraient identifiés et des tensions auraient eu lieu entre les deux clans dans la ville de Marseille en fin de journée.

» Les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique se sont interposés pour éviter un affrontement entre supporters, faisant usage de grenades lacrymogènes. Des CRS ont été déployés en appui. Certains supporters grecs ont tenté de sortir de l’hôtel pour en découdre et ont été bloqués à l’intérieur, où ils ont commis des dégradations. Les supporters marseillais ont été dispersés et sont repartis vers le Vieux Port. Les supporters grecs sont bloqués dans leur hôtel par le dispositif de police. » Source : RMC Sport (06/04/22)

« Je n’ai jamais joué contre un club grec ou contre la Grèce. C’est une inconnu pour moi. En terme de résultat, on doit être supérieur à notre adversaire et concrétiser cette supériorité. Mais on a déjà eu des suprises au niveau du résultat. On espère obtenir le résultat que l’on méritera (…) Je crois que la qualification se jouera en Grèce. Je pense que c’est très important de générer une supériorité sur l’adversaire. Je pense d’abord à comment mon équipe se comporte face à l’adversaire. Mon équipe a encore beaucoup à comprendre sur l’action avant de penser à l’adversaire. Peut-être que l’entraîneur du PAOK changera sa tactique. Pour moi le style est supérieur à la tactique, ce qui compte c’est la compréhension du jeu par les joueurs grâce à leur culture du jeu. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)