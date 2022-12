OM : Des nouvelles de Bailly…

L’Olympique de Marseille se trouve actuellement en stage à Marbella depuis dimanche dernier. Les olympiens participent à un stage de préparation de la deuxième partie de saison qui débutera le 29 décembre prochain. Le défenseur olympien Eric Bailly est visiblement toujours en convalescence.

Les hommes d’Igor Tudor enchaînent les entraînements sur les terrains du Marbella football center depuis dimanche dernier. Hier, le coach de l’Olympique de Marseille a pour la première fois ouvert une séance en intégralité aux quelques journalistes présents en Espagne. Le journal La Provence rapporte ainsi que le défenseur central olympien Eric Bailly s’entraîne toujours à part. Toujours en phase de reprise, suite à des blessures à répétition, l’international ivoirien s’est entraîné avec un préparateur physique sur un terrain annexe. Le quotidien régional précise par ailleurs que Dimitri Payet semble « affûté…

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoquait récemment le cas Eric Bailly dans l’émission Débat Foot Marseille qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)

