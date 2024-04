OM : Des nouvelles de la blessure de Merlin !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais doivent aussi faire avec un nouveau joueur blessé, Quentin Merlin sorti juste avant la mi-temps. Jean Louis Gasset a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Jean Louis Gasset a précisé que son latéral gauche s’est fait mal à la cheville. « Merlin ? C’est la cheville, déjà à la mi-temps, elle était plutôt enflée. Faut attendre pour en savoir plus mais en ce moment, il n’y a pas de blessures qui se guérissent en 48h… » Merlin ne sera pas disponible jeudi prochain pour OM – Benfica, Murillo pourra-t-il faire son retour ? Un nouveau casse tête en perspective pour Gasset avec ses latéraux…

Jean Louis Gasset s’est dit moyennement satisfait après cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. Un quart de finale se joue sur quatre mi-temps. On ne voulait pas partir à l’abordage mais on prend le 2-0 sur un contre puis il y a des faits de jeu, Chancel qui donne tout… On adore jouer dans notre stade, devant un public en feu. Les joueurs adorent ça. On va panser nos plaies mais on a de l’espoir. On y croit ! (…) On a subi les deux latéraux. Il fallait inventer. Chancel pouvait jouer à peu près 1 heure, latéral encore moins. Et le fait que Merlin se blesse, il a fallu faire passer Henrique de l’autre côté puis on a fait rentrer un petit jeune qui a très bien fait ! »



