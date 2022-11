OM : Mauvaises nouvelles de Son après son choc avec Mbemba !

Lors de la rencontre face à Tottenham ce mardi, Chancel Mbemba a eu un gros contact avec Son, l’international coréen. En première mi-temps, l’attaquant est sorti sur blessure. Le club anglais a donné de ses nouvelles et elles ne sont pas bonnes.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions lors de la dernière journée de phase de poules ce mardi. L’un des faits de cette rencontre a forcément été la sortie de l’international sud-coréen Son.

L’attaquant a dû céder sa place à Bissouma suite à un gros choc avec Chancel Mbemba. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Tottenham a expliqué que sa star va devoir se faire opérer du visage. Sa participation à la Coupe du Monde pourrait être remise en cause !

« Nous pouvons confirmer que Heung-Min Son subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche. L’international sud-coréen s’est blessé lors de la première mi-temps de la victoire mardi contre l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Après l’opération, Son commencera sa rééducation avec notre personnel médical et nous informerons les supporters en temps voulu. » Communiqué officiel de Tottenham Hotspur (02/11/22)

Tudor, Guendouzi… La grosse colère de Samir Nasri après l’élimination face à Tottenham !

Samir Nasri était sur le plateau de Canal + et n’a pas mâché ses mots concernant la prestation de son ancien club.

« Je suis en colère, je trouve déjà cette équipe très naïve de perdre son parcours européen à la dernière seconde. Je me pose aussi des questions parce qu’ils n’ont tenu que 45 minutes. Après physiquement, ils étaient à la rue alors que la plupart des joueurs ont été ménagés. Je me pose des questions au niveau de la préparation, du coach et de certains joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes d’un tel match. La passe de Guendouzi, là. Il est pro. Il y a un speaker qui l’annonce. On sait qu’il reste 4 minutes. Cette passe n’amène à rien. Quand il reste 1 minute, n’hésite pas à mettre le ballon devant. En tout cas, ça, c’est interdit. Aussi pour moi, Suarez n’a pas le niveau pour un tel match. Payet pouvait rentrer dans les 15 dernières minutes, c’est triste de s’en passer. Quand on regarde la campagne de Marseille, ils ne méritent pas de passer » Samir Nasri – Source : Canal + (01/11/22)