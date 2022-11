Désillusion. L’OM a perdu ce mardi soir la rencontre qui les opposait aux Spurs. Une rencontre qui était, pour les Marseillais, une véritable finale. Avec cette nouvelle défaite, l’OM se retrouve dernier du groupe D et peut définitivement dire au revoir à la Coupe d’Europe pour cette saison.

Une finale gâchée

Les olympiens ne sont plus au bord, mais au fond du gouffre. Pourtant c’est toute la ville de Marseille qui croyait au miracle hier soir : un cortège a accompagné le bus des joueurs jusqu’au stade, où une haie d’honneur de fumigènes les attendaient et un tifo somptueux a été réalisé lors de leur entrée sur la pelouse en virage sud.

Marseille ultras unfurl a tifo ahead of kickoff – all set for a potential classic pic.twitter.com/pLNsnc4ud1 — Maher Mezahi (@MezahiMaher) November 1, 2022

Supérieurs en première mi-temps, les hommes d’Igor Tudor ont réussi à faire craquer la formation londonienne sur un but de Mbemba (45+2′) juste avant de rentrer aux vestiaires.

Les Spurs sont alors revenus avec plus d’ambitions pour la seconde période : ils n’ont pas tardé à égaliser grâce à un but de Lenglet (54′). L’OM s’est ensuite laissé endormir avec une possession stérile, mais surtout un but encaissé dans le temps additionnel (90+5′) qui les éjectera de la troisième place qualificative pour l’Europa League.

Dans son émission Pierrot Le Foot, Pierre Ménès analyse les raisons de cette défaite au goût amer.

« Quand j’ai vu la compo d’équipe d’Igor Tudor j’étais en colère je me suis dit « c’est pas possible le mec est totalement imperméable à tout ce qui se dit partout, il joue toujours avec Guendouzi, Harit et Sanchez en attaque ». Il faut reconnaître que sur la première mi-temps, le dispositif marseillais avec un milieu très dominateur a permis à Marseille d’avoir une grosse possession de balle et quelques occasions d’Alexis Sanchez. On sentait qu’il manquait ce petit talent offensif, toute façon à partir du moment où Dieng est même pas inscrit sur les listes européennes tu peux pas l’avoir, Suarez c’est un joueur de polka. […] Bizarrement, je ne suis pas certain que la sortie de Son ait été une si bonne nouvelle que ça pour Marseille parce qu’à la place c’est Bissouma qui est rentré et il a fait une deuxième mi-temps formidable. […] Maintenant Marseille n’a plus que ses yeux pour pleurer mais il va quand même falloir ouvrir le dossier Payet : comment tu peux faire rentrer Suarez et pas Payet dans ce match. Moi je trouve que c’est un manque de respect, je ne sais pas comment Dimitri le prend mais je pense quand même que ça va causer parce que c’est un scandale d’avoir un joueur qui a porté à bouts de bras l’équipe l’année dernière et qui cette année joue les bonniches. C’est triste pour le football et l’entêtement de Tudor, ses changements tardifs plaident pas en sa faveur. » Pierre Ménès – Pierrot Le Foot – 01/11/2022

