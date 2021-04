OM : Des nouvelles des blessures de Perrin et Kamara !

Sortis sur blessures, Boubacar Kamara et Lucas Perrin ne devraient pas être éloignés des terrains pour très longtemps. Les dernières nouvelles seraient rassurantes pour les deux minots de l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 sur la pelouse du Stade de Reims. Une victoire qui fait du bien à un groupe quelque peu amoindri par les blessures et les suspensions.

D’ailleurs lors de ce match, Lucas Perrin était titularisé sur le côté gauche de la défense à 3 en l’absence de Duje Caleta-Car, suspendu pour son rouge face à Dijon. Le minot est sorti sur blessure après un choc avec Mandanda en voulant défendre sur Boulaye Dia.

PERRIN EST SORTI EN PLEURES

Le défenseur central s’est sacrifié pour empêcher le Rémois de tromper le gardien de l’OM. L’attaquant a trouvé le poteau mais Perrin a eu un contact genou contre genou avec Mandanda. Il a serré les dents quelques minutes avant de craquer et sortir, en pleures.

Karim Attab et le journal La Provence s’accordent à dire qu’il n’a rien de grave. Même chose pour Boubacar Kamara qui a reçu un coup et qui a été contraint de quitter la pelouse à la 38e minute, juste après l’ouverture du score du Stade de Reims.

Pour Bouba Kamara ce sont des douleurs lombaires semble-t-il sans gravité.

Pour Lucas Perrin, une contusion au niveau d’une rotule, après le choc avec Mandanda.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) April 23, 2021

PERRIN DONNE DE SES NOUVELLES

Lucas Perrin a même donné de ses nouvelles sur son compte Twitter. « Plus de peur que de mal ! On continue », a publié le minot formé à l’OM qui a enchaîné son troisième match d’affilé, profitant des absences d’Alvaro, Caleta-Car ou encore Sakai pour se montrer aux yeux de Sampaoli.

On encaisse un but et le joueur sort derrière ; ça a été une source d’insatisfaction — SAMPAOLI

Le coach argentin s’est d’ailleurs exprimé sur la sortie de Boubacar Kamara juste après le but du Stade de Reims. Forcément, Sampaoli n’était pas très rassurant en voyant se scénario se dessiner juste devant ses yeux à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.

« J’étais inquiet, oui. Jusque-là, on n’avait pas trop eu de sursaut dans ce match. On encaisse un but et le joueur sort derrière ; ça a été une source d’insatisfaction. On aurait peut-être dû tenir un peu plus le ballon à ce moment-là. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (23/04/21)