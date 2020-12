OM : Des supporters en colère et une banderole hostile à la commanderie !

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Angers hier soir (2-1) lors de la 17e journée de Ligue 1, tandis que tous ses concurrents Lyon, Paris, Lille et Rennes se sont imposés. Le club marseillais a enchainé 2 défaites et un nul sur les trois dernières matchs, ratant ainsi une opportunité en or d’être tout en haut du classement à mi parcours.

On espérait tous une victoire de l’Olympique de Marseille hier soir pour le dernier match de l’année, mais les olympiens sont passés complètement au travers de cette rencontre face à Angers. Les marseillais ont livré une première période catastrophique, « désastreuse » selon les mots d’André Villas Boas. Et il l’ont payé au prix fort..

Alors qu’ils étaient dans une position extrêmement favorable en Ligue 1, il y a peine une semaine, les olympiens ont finalement tout gâché lors des trois derniers matchs en enchaînant deux défaites et un nul.

Hier, c’est en effet l’OM qui fait la très mauvaise opération au classement car tous les concurrents directs ont gagné (Lille, le PSG, Lyon et même Rennes).

Bonnes fêtes à tous, sauf ceux qui salissent notre maillot. #OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/OKpYvRHO6B — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) December 24, 2020

Furieux des supporters olympiens membres de « La Vieille Garde » se sont rendu à la commanderie pour faire par de leur mécontentement… Ils ont ainsi déployé une banderole aux abois du centre d’entrainement : « Honte à vous, cassez-vous tous », est-il écrit.