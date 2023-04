OM : Deschamps donne un avis tranché sur Igor Tudor

Ancien coéquipier de Tudor à la Juventus Turin, Didier Deschamps a donné un avis tranché sur la méthode de l’entraîneur croate à l’OM.

Aujourd’hui entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a porté durant plusieurs saisons le maillot de la Juventus Turin. En Italie, il a rencontré l’actuel sélectionneur des Bleus avec qui il a disputé une saison (1998-1999). Dans un entretien accordé à la Provence, Deschamps est d’abord revenu sur le souvenir de Tudor en tant que joueur : « Il était très jeune, mais avait déjà cette force physique qui le caractérise et un tempérament de guerrier dans le sens positif du terme. De ce que je vois, il l’a gardé depuis qu’il est devenu entraîneur. Comme moi et tous ceux qui y sont passés, il est marqué par son passage en Italie qui a été quelque chose d’important dans sa première vie de joueur puis dans celle d’entraîneur. Il y a appris l’exigence et la rigueur. »

Tudor va toujours au bout de ses idées

L’ancien entraineur de l’AS Monaco s’est ensuite attardé sur le style de l’entraineur croate à l’OM : « Je respecte l’entraîneur qu’il est devenu, ses méthodes, certains fonctionnements. Mais je garderai tout ça pour moi. Il a ses idées, il va au bout de celles-ci, avec des options différentes mais avec un cadre qui est bien défini. Il est exigeant dans ce qu’il demande aux joueurs au niveau de l’intensité, de la répétition, de l’énergie. C’est un choix. (…) Quand ça marche, ça met énormément en difficulté l’adversaire avec une prise de risque plus ou moins importante. Parfois, quand les résultats ne sont pas là, ces ingrédients peuvent être considérés comme un défaut. Quand ça gagne, c’est une qualité. Entraîneur en club, je sais ce que c’est ; entraîneur à l’Olympique de Marseille, je sais ce que c’est aussi (sourire). »