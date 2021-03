OM : Deschamps ouvre la porte à Mandanda !

Seul Marseillais appelé en Equipe de France, Steve Mandanda pourrait avoir sa chance. Didier Deschamps a laissé la porte ouverte à une titularisation du portier de l’OM lors de l’un des trois matchs des Bleus.

Eternel second derrière Hugo Lloris, Steve Mandanda profite de chaque occasion proposée par le sélectionneur pour porter le maillot Bleu. Sélectionné, une nouvelle fois, avec l’Equipe de France, le gardien marseillais pourrait avoir sa chance lors de l’un des trois matchs des Bleus en qualification à la Coupe du Monde 2022.

« Hugo Loris disputera-t-il les trois matches ? Je dégage en touche, on verra. J’en discuterai d’abord avec les intéressés. Hugo est censé jouer mercredi, mais ce n’est pas une grosse info, et certainement la suite. Cela dépendra aussi des discussions et des ressentis. Je peux m’appuyer sur trois autres gardiens de haut niveau (Steve Mandanda, Mike Maignan, Alphonse Areola) » Didier Deschamps – Source: Conférence de presse

LE CHIFFRE: 34

Depuis le début de sa carrière, Steve Mandanda a eu l’occasion de porter le maillot de l’Equipe de France à 34 reprises. On est loin de son record de joueur le plus capé à l’OM avec plus de 580 matchs mais cela démontre sa longévité au plus haut niveau. Mandanda a été sélectionné pour la première fois à Clairefontaine en 2008.