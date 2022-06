OM: Deschamps se remémore le titre de champion en 2010…

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps a connu la gloire à l’OM en tant que joueur puis entraineur. Son succès sur le banc olympien a marqué les esprits à Marseille, même si la fin a été difficile…

Vainqueur du titre de champion de France en 2010 ainsi que la Coupe de la Ligue avec l’OM, alors que le club n’avait plus gagné le moindre trophée depuis 17 ans, Didier Deschamps a marqué l’Olympique de Marseille de son empreinte. Si l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France a aussi performé en tant que joueur olympien en décrochant la Ligue des Champions en 93, son souvenir sur le banc l’a marqué à jamais…

C’est une joie aussi importante qu’en 93– Deschamps

« Si je me souviens bien, nous avons 11 points de retard sur Bordeaux à la trêve après une défaite 2-1 face à Auxerre au Stade Vélodrome. Un peu moins de 4 mois après, on est champion de France à deux journées de la fin en battant Rennes. C’est une joie aussi importante qu’en 1993 même si c’est longtemps après. Ce qui n’était pas né à ce moment-là se souviendront davantage de 2010, mais toujours avec ce même plein d’émotions et de bonheur. À Marseille, ce sont des personnes très, très passionnées donc quand il y a le succès, c’est quelque chose de fabuleux. » Didier Deschamps— Source: OM (10/06/21)

C’est plus lié à leurs performances individuelles — Deschamps

Ce samedi, Didier Deschamps était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le sélectionneur de l’Equipe de France a notamment été questionné sur la présence des trois joueurs de l’Olympique de Marseille.

L’ancien coach de l’OM a expliqué les raisons qui l’ont poussé à appeler William Saliba, Mattéo Guendouzi ou même Boubacar Kamara avec l’Equipe de France.

« Je ne vais pas me permettre de juger le système et le jeu de Sampaoli. C’est ce que fait chacun de ces joueurs à travers le système qui montre qu’ils sont performants. Ils ont joué beaucoup de matchs, peut-être trop parce qu’ils ont fini sur les rotules. Qu’ils aient certains repères par rapport à ce que je demande ici ça aide, mais c’est plus lié à leurs performances individuelles » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)

4 rencontres au mois de juin

L’Equipe de France jouera du 3 au 13 juin des rencontres de Ligue des Nations. Cela débutera par une confrontation face au Danemark vendredi prochain puis un match face à la Croatie. La phase aller se terminera par une rencontre qui opposera les Bleus aux Autrichiens avant de refaire face aux Croates le 13 juin.