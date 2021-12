OM : Deschamps s’explique sur l’écartement de Mandanda avec les Bleus !

Interrogé sur le plateau de Rothen s’enflamme, Didier Deschamps est revenu sur la gestion de Steve Mandanda. Et selon lui, le timing de son statut de remplaçant en club n’a pas aidé…

Invité à répondre aux questions de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps a évoqué la situation de l’ex capitaine de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda. Alors qu’il n’a plus sélectionné le gardien de l’OM à l’occasion des dernières listes de convocation en sélection, Didier Deschamps a reconnu que sa mise sur le banc en club n’avait rien aidé…

A lire : Ex OM : Samir Nasri se prononce clairement sur la rumeur Zidane au PSG !

Je fais des choix et ce n’est jamais le bon moment — Deschamps

« Déjà à l’Euro j’ai dû prendre une décision. Il était numéro 2 et Mike numéro 3. Je fais des choix sportifs et cela ne lui a pas plu. Le timing qu’il a pris avec son club aussi. Je fais des choix et ce n’est jamais le bon moment. Sur soi-même, on n’est jamais objectif et notamment dans le monde du sport. On ne peut pas être objectif et ce n’est jamais le bon moment » Didier Deschamps – source : RMC / Rothen s’enflamme (10/12/2021)