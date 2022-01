OM : Deux absents à l’entrainement (en plus de Dieng, Gueye et Gerson)

L’OM va affronter Montpellier ce samedi en Coupe de France. Avant cette rencontre, la presse a assisté au début de l’entrainement, plusieurs joueurs étaient absents…

Notre confrère de la Provence, Fabrice Lamperti a constaté les absences de Konrad de La Fuente mais aussi de Pau Lopez en plus des internationaux Bamba Dieng, Pape Gueye (Sénégal) et Gerson (Brésil)…

Outre Bamba Dieng et Pape Gueye à la CAN, Gerson parti avec le Brésil, il manque toujours Konrad de la Fuente à l’entraînement. Mais aussi Pau Lopez #OM pic.twitter.com/ueoNN65cGW — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 27, 2022

Konrad de la Fuente est absent depuis plusieurs matches, Jorge Sampaoli n’a pas précisé si cela était lié à une blessure ou au Covid. Le coach argentin fera un point ce jeudi en conférence de presse, il devrait donc expliquer l’absence du portier espagnol…

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en avait profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)