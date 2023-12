OM : Deux armes de Gattuso en forme, Brighton est prévenu !

Ce jeudi l’OM se déplace en Angleterre pour affronter Brighton en Europa League. Le club doit se préparer à affronter Aubameyang et devra lui préparer un plan spécial d’après un analyste !

En Angleterre, on connaît Aubameyang pour son passage à Arsenal et à Chelsea. Le Gabonais n’a pas laissé que de bons souvenirs mais cristallise toute de même l’attention des suiveurs deBrighton. Cette semaine, le site Sussex World a posté un article pour évoquer la rencontre entre l’OM et les Anglais.

Je pense que les Anglais vont concéder au moins un ou deux buts

Le média a contacté le journaliste Jeremy Smith, spécialiste du football français, qui les a prévenu de la forme actuelle de Pierre Emerick Aubameyang et du danger que pouvait représenter le piston droit Jonathan Clauss malgré ses quelques contre-performances.

A LIRE AUSSI : OM : Gros coup dur pour les supporters marseillais !

« Aubameyang avait l’air un peu perdu en championnat cette saison, manquant beaucoup d’occasions mais lors des quatre derniers matchs, il vient de marquer sept buts dont un triplé contre l’Ajax. Il arrive en grande forme même si pour moi, le joueur le plus influent du moment à l’OM est Jonathan Clauss, l’arrière droit devenu international français. Il est le défenseur marseillais le plus constant mais aussi le joueur le plus créatif offensivement. La forme récente de Pierre-Emerick Aubameyang donne une orientation différente au jeu de l’OM (…) Brighton a été victime de l’impact physique de Marseille au match aller, ils n’étaient pas prêts. Au vu de la forme d’Aubameyang, je pense que les Anglais vont concéder au moins un ou deux buts », a déclaré Jérémy Smith qui a l’air confiant pour l’OM. Aux Marseillais et à Aubameyang d’être au rendez-vous ce jeudi soir pour prendre les trois points !