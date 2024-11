OM : Deux gros flops évités ?

Lors du dernier mercato estival, les rumeurs menant à l’attaquant anglais Eddie et Nketiah et à l’international allemand Youssoufa Moukoko avaient rythmé le dernier mois de cette période si spéciale. Les performances de ces deux joueurs, jusqu’à présent, font débat dans leurs clubs, l’occasion de faire un point sur leur situation respective.

En effet, bien qu’ils étaient tous deux annoncés proches du club cet été, le chemin de ces deux joueurs s’est finalement écrit loin de la canebière. Eddie Nketiah s’est engagé avec les Eagles de Crystal Palace tandis que Youssoufa Moukoko a, lui, rejoint le rival niçois. Un bien pour un mal finalement ?

Des statistiques décevantes…

Lorsque l’on observe plus en détail les statistiques de ces deux joueurs à l’heure actuelle, on peut se dire que l’OM a évité deux potentiels gros flops. Avec Crystal Palace, Eddie Nketiah n’a inscrit qu’un seul petit but en 9 apparitions tandis que Youssoufa Moukoko lui, n’a inscrit que deux petits buts avec les aiglons (lors du même match) et a un rendement plus que faible lorsqu’il est aligné dans l’équipe de Frank Haise.

🦅 Eddie Nketiah for Crystal Palace in the Premier League this season: ⚽️ 0 goals

🎯 0 assists

Les performances en demi-teinte de ces deux joueurs donnent donc indirectement raison à l’OM d’avoir préféré enrôlé l’ancien Bees de Brentford, Neal Maupay.

