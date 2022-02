OM : Deux Marseillais dans L’Équipe type de la 23e journée de Ligue 1 !

Ce lundi, le journal L’Equipe a publié son équipe type de la 23e journée de Ligue 1 ! Auteur d’un triplé face à Angers vendredi, Arkadiusz Milik y figure tout comme Mattéo Guendouzi !

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en encaissant deux buts dès les dix premières minutes face à Angers. Finalement, les Olympiens sont vite revenus dans le match et sont parvenus à le renverser complètement en s’imposant 5-2.

Une victoire qui a été possible grâce à un triplé d’Arkadiusz Milik, un but de Gerson et une magnifique reprise de volée de Cengiz Ünder. Ce succès permet à l’OM de récupérer la deuxième place au détriment de Nice, défait 0-1 face à Clermont hier après-midi.

Milik accompagné par Guendouzi !

A lire aussi : OM : Giuly révèle comment Milik est parvenu à inscrire un triplé contre Angers…

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a publié le onze type de la 23e journée de Ligue 1. Du côté de l’OM, on y retrouve logiquement Arkadiusz Milik avec une note de 9/10. L’attaquant polonais est accompagné par Mattéo Guendouzi, présent pour la troisième fois dans l’équipe de la semaine depuis le début de la saison.

Mattéo Guendouzi et Arkadiusz Milik dans L’Équipe type de la 23e journée de L1 après leurs performances contre Angers ! Guendouzi : 11,38 km parcourus

Milik : 3 buts#TeamOM #Ligue1 #OMSCO pic.twitter.com/85aFBMNlQA — Fabien (@Beye13) February 7, 2022

La note d’Arek Milik : 9/10

Son appréciation FCM

A lire aussi : Ligue 1 : La mauvaise opération de Nice qui profite à l’OM !

Milik, le grand attaquant est enfin de retour !

Arrivé du Napoli, l’international polonais a montré de belles choses la saison dernière mais a eu plus de mal après sa blessure à l’été 2021. Des buts en Coupe de France et quelques titularisations lui ont permis d’aider l’OM en début d’année mais le VRAI Milik n’était pas vraiment de retour. Après plusieurs matchs à ne pas être titularisé, l’attaquant a montré de quoi il était capable. En vrai meneur d’homme, il a redonné espoir à l’OM grâce à son premier but sur un piqué du gauche… Il a participé au jeu, s’est créé des occasions, jusqu’à ce que Gerson lui délivre une offrande pour glisser le ballon de la tête dans les buts vides. En fin de rencontre, il s’offre même un triplé avec une belle combinaison avec Ünder. Un match de grande classe qui, on l’espère, réveillera vraiment le Milik que l’on attendait depuis son arrivée !

Les notes des médias