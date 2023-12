OM : Deux nations bien représentés par les Marseillais favoris pour la CAN?

La légende du football ivoirien, Yaya Touré a été interrogé sur ses favoris pour la CAN. L’ancien milieu de terrain pense que le Sénégal et le Maroc font partie des meilleures nations capables d’emporter le titre !

La CAN va poser quelques problèmes à l’OM comme l’ont expliqué Gattuso et Pablo Longoria en conférence de presse. Cette compétition qui tombe au début de l’année 2024 va faire partir plusieurs éléments marseillais durant quelques semaines, de quoi mettre du pain sur la planche du président ainsi que du coach italien.

Yaya Touré sur les favoris pour la CAN 2024 : « La 🇨🇮 Côte d’Ivoire a une équipe solide mais les favoris, je dirais : Le 🇸🇳 Sénégal, 🇲🇦 Maroc, 🇬🇼 Guinée-Bissau et 🇿🇦 l’Afrique du Sud. » pic.twitter.com/irs5aqEJ5Y — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 23, 2023

Cependant pour les joueurs, il s’agit d’une compétition de prestige pour leur nation qui peut leur permettre de passer un cap dans leur carrière. La CAN arrive à grand pas, Forbres Afrique a posé quelques questions à Yaya Touré afin de savoir qui sera le grand favori de la compétition. Pour l’ancien joueur ivoirien, pas de doute, le Sénégal et le Maroc où plusieurs joueurs marseillais évoluent, font partie des favoris !

A LIRE AUSSI : Mercato OM: le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d’Ndiaye !

« Il est normal d’avoir une préférence pour son propre pays. La Côte d’Ivoire a une équipe solide et de nombreux joueurs talentueux et expérimentés. Mais si je devais choisir des équipes que je pense favorites, je dirais le Sénégal, le Maroc, la Guinée-Bissau, l’Afrique du Sud. Leur parcours lors des qualifications a été impressionnant », affirme l’ancien joueur de Manchester City. Une chose est sûre, s’ils sont favoris, ils seront absents plus longtemps pour l’OM, ce qui n’arrange pas le coach Gattuso…

Ounahi, Harit… Le sélectionneur l’affirme, « ça va être compliqué pour le Maroc »

L’Olympique de Marseille va voir partir plusieurs de ses éléments à la CAN au début de l’année 2024. Parmi eux, deux Marocains : Ounahi et Harit qui devraient être appelés pour jouer avec leur sélection. Au micro de Canal + Afrique, leur sélectionneur Walid Regragui s’est exprimé sur les chances du Maroc de remporter la compétition. D’après lui, rien n’est écrit malgré leur belle épopée en Coupe du Monde au Qatar.

Maroc, CAN : les mots forts de Walid Regraguihttps://t.co/Vb4X1jnflk — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2023

« Le Maroc est favori quand vous le décidez (rires). C’est vrai qu’en tant que coach, ma dernière sortie avait fait un peu jaser (ndlr : celle de dire que le Maroc n’était pas le grand favori). Mais j’ai essayé d’être le plus honnête possible. Bien sûr que sur le papier il y a 10 équipes favorites et qu’on est dedans. Mais dire favori ultime le Maroc, dans une CAN en Afrique subsaharienne, là où on n’a jamais excellé, nous les pays maghrébins, avec cet après Mondial où tous les pays, et c’est vrai que ça n’a pas plu à tout le monde, rêvent de nous taper, affirme Walid Regragui au micro de Canal + Afrique. On l’a vu sur les derniers matches. Ca va être compliqué pour nous, et puis les autres équipes ont progressé depuis. Nous, on y va avec de l’ambition et les joueurs savent ça. Mais dire qu’on est sur de gagner ou d’être dans le dernier carré… Quand je vois le talent ça va être une des meilleures CAN de l’histoire. »