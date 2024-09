OM : deux olympiens présélectionnés avec l’EDF !

Avec le début de saison en fanfare de l’Olympique de Marseille, les joueurs sont dans la lumière des sélectionneurs notamment. Deux Marseillais sont en tout cas présélectionnés par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement, il s’agit d’Adrien Rabiot et d’Elye Wahi.

Avec un très bon début de saison, l’OM est forcément sous le feu des projecteurs et notamment des sélectionneurs. Surtout de Didier Deschamps, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille suit avec attention l’évolution des joueurs marseillais. Selon des informations de l’Equipe, deux joueurs sont déjà dans la liste des présélectionnés pour les matchs face à Israël et la Belgique mi-octobre. Il s’agit d’Adrien Rabiot et d’Elye Wahi, le milieu de terrain qui n’a disputé aucune minute cette saison devrait être dans le groupe pour le déplacement à Strasbourg. Quant à Wahi, même s’il n’a encore marqué aucun but dans le jeu, il pourrait découvrir les bleus et la Ligue des Nations en cas de sélection. Le staff marseillais lui ne serait pas très enthousiaste à l’idée que Rabiot aille avec l’équipe de France pendant la trêve alors qu’il n’est pas encore à 100%.

Rabiot dans le groupe face à Strasbourg

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi a annoncé que le milieu de terrain de l’équipe de France sera dans le groupe pour le match de dimanche face à Strasbourg : » Rabiot est dans liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Strasbourg, mais il commencera sur le banc, »a-t-il ainsi expliqué.