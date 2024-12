OM : Deux retours et quatre blessés face à l’ASSE !

L’Olympique de Marseille fait face à plusieurs absences en raison de blessures avant son déplacement à Saint-Étienne en Coupe de France.

Pol Lirola, victime d’une fracture costale droite, sera contraint à plusieurs semaines d’indisponibilité, une perte importante pour l’équipe marseillaise en défense. Alexi Koum, également victime d’une blessure, souffre d’une lésion ischio-jambiers droit et manquera lui aussi plusieurs semaines d’action, réduisant ainsi les options de l’entraîneur en défense. Moumbagna en en phase de rééducation, Carboni est out pour la saison.

Lirola et Koun blessés

Lors de la séance d’entraînement de ce vendredi, Adrien Rabiot n’a pas participé à la première partie de l’entraînement ouverte aux médias. Le joueur est grippé et a été renvoyé chez lui par De zerbi qui espère pouvoir compter sur lui dimanche face à l’ASSE !

Garcia et Wahi de retour

Cependant, des nouvelles plus positives viennent des récupérations de deux joueurs. Ulisses Garcia et Elye Wahi, tous deux remis de leurs blessures, ont retrouvé le groupe et devraient être disponibles pour le déplacement à Saint-Étienne, offrant ainsi à l’entraîneur des solutions supplémentaires dans les semaines à venir.

Face à ces absences, l’OM devra adapter son équipe pour la confrontation en Coupe de France, avec l’espoir que les joueurs disponibles sauront répondre présents pour passer l’obstacle stéphanois.