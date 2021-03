OM : Deux retours mais toujours cinq absents à l’entraînement?

L’Olympique de Marseille a ouvert son entraînement intégral à la presse ce mercredi à la Commanderie. Plusieurs absents lors de cette séance !

Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment eu le temps de beaucoup travailler avec son groupe. Avant la rencontre face à l’OGC Nice, il a eu près d’une semaine mais cela n’a pas vraiment réussi aux Marseillais.

Avec la trêve internationale, il va pouvoir travailler tactiquement avec ses joueurs, sans compter les internationaux partis avec leurs sélections. Absents face à l’OGC Nice, Cuisance et Rongier font leur retour à l’entraînement ! Une bonne nouvelle pour Sampaoli qui a dû aligner Ntcham, ce qui n’a pas été une grande réussite.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le Bayern prêt à faire un effort pour Cuisance ?

#OM c’est parti pour l’entraînement OM en intégralité à la Commanderie. Cuisance et Rongier sont présents dès le début de la séance. Par contre en plus des internationaux, Sakai, Amavi, Nagatomo et Pelé sont absents pour l’instant.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/lGrS2mOfT1

— Karim Attab (@karimattab1) March 24, 2021