Mercato OM : Le Bayern prêt à faire un effort pour Cuisance ?

Michael Cuisance fait parti de cette liste des joueurs prêtés à l’OM avec des options d’achat élevées. Cependant, le Bayern serait ouvert aux négociations…

Après son premier match et une courte victoire face à Rennes, Jorge Sampaoli avait affiché son envie de conserver Michael Cuisance la saison prochaine. « C’est vraiment un joueur que l’on avait étudié avant même de venir. Il a énormément de capacités. Il marque ce soir. On discuté, ce n’est que le début, il réfléchit aussi de son côté. Mais s’il y a moyen de trouver un compromis pour qu’il reste, nous le souhaitons ». Le joueur veut aussi rester mais l’option d’achat de son prêt est très élevée…

Le Bayern prêt à revoir le prix à la baisse pour Cuisance ?

Cuisance quiere continuar en Marsella https://t.co/lE4JBpfV6R — Todofichajes.com (@TDfichajes) March 23, 2021

L’option d’achat dont dispose l’OM est estimée entre 17M€. Cependant selon le média espagnol Todos Fichajes, le Bayern Munich serait disposé à négocier, ses dirigeants seraient prêts à revoir le prix à la baisse. Le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich s’est exprimé sur son avenir au micro de France 3 PACA. Il a expliqué pourquoi il souhaitait absolument rester à Marseille, après ses déclarations en conférence de presse.

IL Y A UN NOUVEAU COACH, UN NOUVEAU PROJET ET UN NOUVEAU PRÉSIDENT AVEC LE FOOTBALL AU CŒUR DU PROJET DE L’OM — CUISANCE

« J’en tire une bonne expérience. Après, il reste encore une bonne dizaine de matchs et peut-être que l’aventure va continuer à l’OM, on ne sait pas. Bien sûr, j’ai envie, oui. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l’OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l’OM, c’est parce que j’ai envie de voir le Vélodrome aussi. J’espère que les supporters pourront revenir très très vite, que je puisse les voir » Michaël Cuisance – Source : France 3 PACA (22/03/21)