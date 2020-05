OM : Devant la situation désespérante, ce glorieux ancien est prêt à venir (sans parler d’argent)

Mis à part Basile Boli et son rôle honorifique d’ambassadeur, il n’y a pas (ou peu) d’anciens joueurs du club dans l’organigramme de l’OM. Pascal Olmetta aimerait venir aider le club…

L’OM est dans le rouge financièrement et doit avant tout vendre pour équilibrer ses comptes. Portier olympien de 1990 à 1993, Pascal Olmeta est lassé par ces crises à répétition, il aimerait venir aider et plus généralement voir plus d’anciens joueurs dans l’organigramme. Il l’a expliqué sur Europe 1.

Je suis sûr que certains anciens seraient prêts à revenir sans toucher des sommes astronomiques — Olmeta

« J’ai passé des années à soutenir, à aimer, à jouer pour ce club et jamais je ne le comprendrais. C’est particulier, mais là ça devient fatigant, usant. De génération en génération, on reprend les mêmes choses, on les recommence, on rebâtit et tout s’effondre parce rien ne tient et ça, c’est dommage. Là, ça commence à être désespérant. Tu peux faire ce que tu veux, mettre qui tu veux… J’ai beaucoup de respect pour Jacques-Henri Eyraud, mais qui aimerait être à sa place ? J’ai envie de m’impliquer dans l’OM. Car ce que j’ai connu pendant trois saisons, c’était la simplicité, des hommes de cœur, de terrain, des papins Goethals comme on n’en fera plus, mais toujours souriants, avec l’accent de Marseille même si tu ne l’as pas. Je suis sûr que certains anciens seraient prêts à revenir sans toucher des sommes astronomiques. Des Papin, des Carlos (Mozer), des Basile (Boli) qui sont déjà en place. Il faut leur poser la question s’ils ont envie de venir. Moi le premier, je dirais oui, mais je ne parlerais pas d’argent, c’est un club de cœur. » Pascal Olmeta – source : Europe 1